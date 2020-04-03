Halk Eğitim Merkezi sağlıkçılar için çalışıyor

– Halk Eğitim Merkezi yetkilileri sağlık personeli için seferber oldu. Düzce'de içlerinde öğretici, öğretmen ve yöneticilerin bulunduğu 20 kişilik grup, evlerinde diktikleri maskeleri Covid19 ile mücadele kapsamında çalışan sağlık personeline ulaştırmayı hedefliyor.

Tüm dünyayı etkisine altına alan Koronavirüs salgını ile birlikte ihtiyaç haline gelen başlıca ürünlerden biri de maskeler oldu. Düzce Halk Eğitim Merkezi yetkilileri de bu ihtiyacı karşılamak için harekete geçti.

Halk Eğitim Merkezi yöneticileri öncülüğünde, usta öğretici ve öğretmenler gece gündüz demeden evlerinde maske üretimine başladılar. Halk Eğitim Merkezine bağlı 20 kişilik grup, bu zorlu süreçte Covid19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına maskeleri ulaştırmak için bir hayli yoğun mesai yapıyorlar.

Sağlık çalışanlarına destek olmak ve onları Covid19'dan koruyabilmek için uğraş verdiklerini belirten gönüllüler, en kısa zamanda sağlık personeline evlerinde ürettikleri maskeleri ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

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