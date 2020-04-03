Milli eğitim müdürü, çocuklar için masal anlatmaya başladı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören minik öğrenciler için masal anlattığı videolar çekip, YouTube kanalında yayınlamaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı´nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrenciler, derslerine evlerinden uzaktan eğitim ile devam ediyor. Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de ilkokul öğrencilerinin, derslerden artakalan zamanlarda vakit geçirmelerine yardımcı olmak için masal anlattığı videolar çekip, YouTube kanalında yayınlamaya başladı. Yiğit´in masal videolarında, bilgisayar efektleri kullanılarak, arka fon da oluşturuluyor. İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit´in anlattığı ilk masal, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler oldu. DHA-Eğitim Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-04-03 10:15:42



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