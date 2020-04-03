Öğretmenler çocukların masal anlatıyorlar Milli Eğitim Müdürü Yiğit kamera karşına geçti masal anlattı

– Korona Virüsü nedeniyle okula gidemeyen ve evde canı sıkılan küçük çocuklar için Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti ve Masal Okulu kurdu. Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’de, kamera karşına geçti masal anlattı.

Çinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa bir sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle ülkemizde tüm eğitim öğretim kurumları kapatıldı. Öğrenciler ise derslerini uzaktan eğitim ile yapılıyorlar. Ders saatleri dışında evde kalan dışarı çıkamayan küçük çocuklar için Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti ve Masal Okulunu kurdu. Müdürlükte oluşturulan stüdyoda gönüllü öğretmenler öğrencilere masal anlatacak. İlk kamera karşına ise Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit geçti ve çocuklara Pamuk Prenses ve 7 Cüceleri anlattı.

Kayıt altına alınan videolar ise sosyal medya hesaplarında yayınlanıyor.

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