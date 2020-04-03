Düzce'de kurala uymayan 29 kişiye tutanak tutuldu

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– Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nce, Düzce İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulmadığı tespit edilen 29 kişiye tutanak tutuldu.

Korona virüs pandemisi ile mücadele kapsamında Düzce Valiliği Umumi Hıfzıssıhha meclisince riskli konumda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ve yaş sınır olmaksızın kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılması kararı alınmıştı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde 65 yaş üstü vatandaşların ve yaş sınırlaması olmadan kronik rahatsızlığı olan kişiler üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada kararlara uymayan 29 kişiye tutanak tutuldu.

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