Düzce'de kaçak dezenfektan üreten imalathaneye baskın

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA)- DÜZCE´de, bir imalathaneye düzenlenen baskında kaçak üretilen 744 litre dezenfektan ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir imalathanede izin alınmadan dezenfektan üretimi yapıldığını tespit ederek baskın düzenledi. Baskında 744 litre kaçak üretilen dezenfektan, 1,5 ton dezenfektan yapımında kullanılan sıvı madde, 750 adet boş şişe, 46 rulo dezenfektan etiketi ele geçirildi. İş yeri sahibi M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-04-03 16:15:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.