Düzce'de, evde sosyal yardım ödemesi

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´de, 1000 liralık sosyal yardım ödemesi, kent sakinlerinin evlerine gidilerek, teslim edildi.

Düzce´de, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında, 1000 liralık sosyal yardım ödemeleri, evlerde yapılmaya başlandı. PTT Merkez Şubesi'ne gidenler ise polisler tarafından uyarılırken, paraların evlerde teslim edileceğini öğrendi. Şehir merkezinde 1 komiser, 1 bekçi ve 1 PTT görevlisi, köylerde ise 1 rütbeli jandarma, 1 er ve 1 PTT görevlisinden oluşan ekipler, yardımdan yararlanacakların evlerine giderek, paraları teslim etti. Görevliler, halka paraları aldıktan sonra ellerini bol suyla yıkaması ve mecbur kalmadıkça evden çıkmaması tavsiyesinde bulundu. Yardım alanlar ise görevlilere teşekkür ederek, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadıklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-04-03 16:34:03



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