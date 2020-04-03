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Karantina yurdu konserle şenlendi Karantinadaki vatandaş, odasından müzik grubuna bağlamasıyla eşlik etti

İHA

–Düzce'de KYK yurdunda karantina süresini doldurmaya çalışanlar müzik grubunun konseri ile keyifli anlar geçirdi. Karantinadaki bazı vatandaşlarda çaldığı bağlama ile müzik grubunun parçalarına odasından eşlik etti.

Karantina yurdu konserle şenlendi Karantinadaki vatandaş, odasından müzik grubuna bağlamasıyla eşlik etti

–Düzce’de KYK yurdunda karantina süresini doldurmaya çalışanlar müzik grubunun konseri ile keyifli anlar geçirdi. Karantinadaki bazı vatandaşlarda çaldığı bağlama ile müzik grubunun parçalarına odasından eşlik etti.
Korona virüs salgını nedeniyle Ukrayna, Etiyopya, Bosna Hersek, Hırvatistan’dan Türkiye’ye gelen ve 14 gün Düzce Yüksek Öğretim Kredi Yurtlar Kurumu Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci yurdunda karantina süresini dolduranlara Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi müzik grubu konser verdi. Yurttaki odalarında karantina süresini dolduran vatandaşlarda cep telefonları canlı yaptığı konserde zaman zaman tempo tutarak çalan müziklere eşlik etti. Gün boyu odalarında kalan ve karantina süresini doldurmaya çalışanlardan bazıları ise odasındaki bağlaması ile çalan müziklere eşlik etti. Karantinadakilere iyi zaman geçirtmek amacıyla konser verdiklerini dile getiren Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı; karantina uygulamasında olanlar5 için çeşitli sürprizler organizasyonlarına devam edeceklerini de dile getirdi.
Ukrayna, Etiyopya, Bosna Hersek ve Hırvatistan’dan gelen 260 kişinin kaldığı Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdunda ayrıca Gençlik Hizmetleri ve Spor bakanlığı tarafından gönderilen kitap ve karanfillerde karantinadaki vatandaşlara dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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