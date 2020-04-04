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Başkan Özlü, 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla aradı

İHA

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Korona Virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla arayarak ihtiyaçlarını sordu. Başkan Özlü gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, "Devlete yapabileceğimiz en büyük yardım evlerimizde kalmaktır" dedi.

Başkan Özlü, 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla aradı

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Korona Virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşları telefonla arayarak ihtiyaçlarını sordu. Başkan Özlü gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, “Devlete yapabileceğimiz en büyük yardım evlerimizde kalmaktır” dedi.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce’de ikamet eden 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları tek tek telefonla aradı. Başkanlık makamından yaptığı aramalarda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Özlü, salgınla mücadele hakkında bilgi verirken, diğer yandan salgın süreci atlatılana kadar sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. “Belediye ekiplerimiz sizler için 24 saat hazır” diyen Başkan Özlü ile vatandaşların diyalogları dikkat çekti. Bir vatandaş Başkan Özlü’ye aradığı için teşekkür ederken, bir başka vatandaş ise Başkan Özlü’nün de bu süreçte kendisine dikkat etmesini söyledi. Başkan Özlü vatandaşlarla yaptığı telefon görüşmelerinde, “Bir sıkıntınız var mı? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Arkadaşlarımız sizler için hazır. Özellikle Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlerimiz sizlere yardımcı olmak için hazırlar. Bu süreçte neye ihtiyacınız olursa, bizim arkadaşlarımızı arayın. Bizim arkadaşlarımız 24 saat sizlere hizmet vermek için hazırlar. Burada devlete yapacağımız en büyük yardım sokağa çıkamamak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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