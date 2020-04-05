Silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, pompalı tüfekli kişilerin saldırısına uğrayan Coşkun Baguç yaşamını yitirdi, oğlu Tahsin Baguç ise yaralandı.
Çamköy Mahallesi´nde geçen ay oyun parkında çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada av tüfeğiyle vurulan 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.
Olayda yaralanan bir kadının akrabası olduğu ileri sürülen kişiler, dün akşam Coşkun Baguç ile oğlu Tahsin Baguç´a yolda yürürken pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan baba ve oğlu çağırılan ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Coşkun Baguç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-04-05 11:36:09
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