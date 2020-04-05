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Ravzanur'un çikolatasını jandarma getirdi

DHA

Ravzanur'un çikolatasını jandarma getirdi


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´de, Ravzanur Gür (6), köyde jandarmalara seslenerek sokağa çıkamadığı için çikolata alamadığını söyledi. Jandarma ekipleri çikolata alarak Ravzanur´u sevindirdi. 
Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köylerde araçlardan anons yaparak vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Yenitaşköprü köyünde evinde bulunan Ravzanur Gür, anons yapan jandarma ekibini görünce seslenerek eve çağırdı. Ravzanur, yanına gelen jandarmalara, babaannesinin evden çıkarmaması nedeniyle bakkala gidemediğini belirterek, kendisine çikolata almalarını istedi. Jandarmalar küçük kızın isteğini kırmayarak köy bakkalından küçük kıza çikolata aldı. 
Ravzanur Gür, ''Ben televizyonda gördüm. Benim yaşımdakiler sokağa çıkamıyorlar. Ben de asker ağabeylerden istedim. Bana çikolata verdiler, çok mutluyum'' dedi.   DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-04-05 15:20:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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