Ravzanur'un çikolatasını jandarma getirdi

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE´de, Ravzanur Gür (6), köyde jandarmalara seslenerek sokağa çıkamadığı için çikolata alamadığını söyledi. Jandarma ekipleri çikolata alarak Ravzanur´u sevindirdi.

Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri köylerde araçlardan anons yaparak vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Yenitaşköprü köyünde evinde bulunan Ravzanur Gür, anons yapan jandarma ekibini görünce seslenerek eve çağırdı. Ravzanur, yanına gelen jandarmalara, babaannesinin evden çıkarmaması nedeniyle bakkala gidemediğini belirterek, kendisine çikolata almalarını istedi. Jandarmalar küçük kızın isteğini kırmayarak köy bakkalından küçük kıza çikolata aldı.

Ravzanur Gür, ''Ben televizyonda gördüm. Benim yaşımdakiler sokağa çıkamıyorlar. Ben de asker ağabeylerden istedim. Bana çikolata verdiler, çok mutluyum'' dedi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2020-04-05 15:20:51



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