Silahlı saldırıya uğrayan baba-oğul öldü (3)

TUTUKLANDI
Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, baba ve oğlunun pompalı tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak 7 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada Kadir Ç. suçunu itiraf etti. Kadir Ç.´nin, öldürdüğü kişilerle akraba olduğu, aralarındaki arazi paylaşımı nedeniyle sorun olduğu ve evlerinin önünde baba ve oğlunu pompalı tüfekle ateş ederek vurduğu belirlendi. 6 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Kadir Ç. emniyetteki işlemlerin ardından Düzce Adliyesi´ne sevk edildi. Kadir Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2020-04-05 23:59:07
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