Bilsoft Yazılım çalışmalarını evden sürdürüyor

– Düzce’de kurulan ve Türkiye’nin dört bir yanına dağılan Bilsoft Yazılım’da çalışanların ve müşterilerinin sağlığı için evde çalışmaya başladı.

ETicaret, EFatura, EMuhasebe uygulamaları, web yazılım, Tasarım, internet danışmanlık hizmetleri ve ticari yazılım hizmetleri veren ve Bilsoft Yazılım, korona virüs tedbirleri kapsamında evde çalışma modülüne geçti. Çalışanların ve müşterilerinin sağlığı için tüm hizmetlerini ev ortamına taşıyan personeller çalışmalarını Evde kalarak gerçekleştiriyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli "Bizim için mekan değil sağlık önemli dedik. Bilsoft ailesi olarak tüm hizmetlerimize aynı özenle evden devam ediyoruz. Tüm müşterilerimizin sorunlarını ve sıkıntılarını hiç aksatmadan devam ettiriyoruz. Önce sağlık geliyor. Sağlığımız olmadan hiçbir işi yapamayız. Tüm vatandaşlarımızın evde kalarak devletimizin almış olduğu tedbirleri yerine getirmesini temenni ediyoruz" dedi.

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