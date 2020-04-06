Yığılca ilçesine giriş ve çıkışlar sınırlandırılacak

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE Valiliği tarafından alınan kararla, Yığılca ilçesine giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle sınırlandırılacak, Cumayeri, Gölyaka, Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde kurulan pazarlar 15 gün süreyle kapatılacak.<br>Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında bugün valiliğin toplantı salonunda yapıldı. Koranavirüs salgının yayılmasını önlemek için Yığılca ilçesine bugün saat 24.00´ten itibaren giriş ve çıkışların 15 gün süreyle sınırlandırılmasına karar verildi. Belgelerini ibraz eden çalışan ve iş yeri sahiplerinin ilçeye gidiş gelişine izin verilecek.<br>Öte yandan Cumayeri, Gölyaka, Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde kurulan tüm pazarlar 15 gün süre ile kapatılacak. Ayrıca, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar haricinde 15 gün süreyle yaylalara gidiş-gelişlerin ve yaylalarda ikametin durdurulmasına da karar verildi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-04-06 16:25:49<br>
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