Düzce’de 12 proje TUBİTAK finallerine katılıyor

– TUBİTAK tarafından her sene düzenlenen ortaokulu öğrencileri araştırma projesi yarışması bölge finalleri için Düzce’den 73 projenin 12’si finallere katılmaya hak kazandı.

TUBİTAK ortaokul Öğrencileri Araştırma Projesi yarışması, her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Ortaokul öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacı ile düzenlenen yarışmaya Düzce’den 73 proje başvurdu. Ön değerlendirmeler sonrasında, Düzce Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı Parçalanmış Dikdörtgen projesi, Dikdörtgenler Prizmasından Asal Küplere projesi, Modüler Ev Projesi, Çokgenlerden Daire ve Küreye Projesi, Simetrik Asallar Projesi, Çemberin Kodu Projesi, Hepimizin Ülkesi Projesi, Yürüyen Tartı Projesi, Çocuklar için sıkışmayı engelleyen kapı projesi, Mehmet Akif İnan Hafızlık Ortaokulu’ndan Altın Spiraldeki Artalan Oranların İncelenmesi ve İnan Oranına uluşması projesi, Mehmed Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulu’ndan Görme Engelli Köpeklerin Beslenmesini Kolaylaştıran Sistem Projesi ve Mustafa Kemal Ortaokulu Sporla Alarmı Durdur Projesi finallere katılmaya hak kazandı.

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