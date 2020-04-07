İneklerini bulmasına yardım ettiği arkadaşına açılan ateşte öldü

<br>Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)DÜZCE´nin Akçakoca ilçesinde, Mustafa Kaya, ineklerini bulmak için yardım ettiği arkadaşı Ayhan K.´ye, husumetlisi Önder S. tarafından açılan ateş sırasında vurularak, yaşamını yitirdi.<br>Olay, dün gece, Akçakoca Dadalı köyünde meydana geldi. Metin Kaya, arkadaşı Ayhan K.´ye, kaybolan ineklerini bulmak için yardıma gitti. İkili, Kaya'nın traktörüyle yola çıktı. İddiaya göre, arkadaşlar, yol üzerinde park ettiği aracında alkol alan Önder S. ile karşılaştı.<br>Daha önceden aralarında husumet bulunan Ayhan K. ve Önder S. arasında tartışma çıktı. Önder S., tartışma sırasında yanında taşıdığı tabancayı ateşledi. Kurşunların isabet ettiği Metin Kaya, olay yerinde hayatını ederken, Ayhan K. kaçtı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, Önder S.´yi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Ayşenur YAMAN<br>2020-04-07 14:09:54<br>

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