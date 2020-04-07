Gümüşova’da tüm kurumlara dağıttılar

– Gümüşova Anadolu İmam Hatip Lisesi, 3D siper maske üretimine başladı. Üretilen maskeler ilçe genelinde sağlık kuruluşları ve resmi kurumlara ücretsiz dağıtılıyor.

Korona Virüs ile mücadele için tüm kurumlar seferber oldu. Gümüşova’da bulunan BİST Anadolu İmam Hatip Lisesi’de 3D siper maske üretimine başladı. Okul idaresi ve öğretmenleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleri ile maske üretimini yapan okul ilçe genelinde tüm sağlık kuruluşları ve resmi kurumlara ücretsiz maske dağıtımını da yapmaya başladı.

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