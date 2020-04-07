Kaynaşlı’da tüm camiler temizlendi

– Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında titizlikle sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde bulunan tüm camiler temizlendi.

Korona virüs pandemesi ülke genelinde bir çok noktada tedbirleri sıklaştırdı. Camilerde toplu cemaat ile kılınan namazlar geçici süre ile yasaklanırken, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’de ilçe genelinde tüm camilerde temizlik çalışması başlattı. Camilerin her noktası temizlenirken, halılarında da yıkama çalışması yapıldı. Özel makine sistemi ile yıkama yapılan camilerin, diğer kısımlarında da temizlikler başlatıldı. Tüm camilerin tertemiz edileceğini dile getiren Başkan Şahin, "İnşallah Ramazan ayında teravih namazlarını hep beraber kılacağız. Bu virüs o zamanlar inşallah ülkemizden gitmiş olacak. Bizde camilerimiz o güne tertemiz olsun istiyoruz. İlçe genelinde ki tüm camilerimizi titizlikle her bir köşesine gelecek şekliyle temizliyoruz" dedi.

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