Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in acı günü

– Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in annesi Reyhan Şahin hayatını kaybetti.
Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in, bir süredir hastanede tedavi gören annesi Reyhan Şahin hayatını kaybetti. Anne Şahin’in cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kaynaşlı Merkez Mezarlığına defin edilecek.
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