Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in acı günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in acı günü

İHA

– Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in annesi Reyhan Şahin hayatını kaybetti.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in acı günü

– Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in annesi Reyhan Şahin hayatını kaybetti.
Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in, bir süredir hastanede tedavi gören annesi Reyhan Şahin hayatını kaybetti. Anne Şahin’in cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kaynaşlı Merkez Mezarlığına defin edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaynaşlı’da tüm camiler temizlendi
YEREL HABERLER Kaynaşlı’da tüm camiler temizlendi
İneklerini bulmasına yardım ettiği arkadaşına açılan ateşte öldü
YEREL HABERLER İneklerini bulmasına yardım ettiği arkadaşına açılan ...
Milli Eğitim Kurumları maskeyi seri üretmeye başladı
YEREL HABERLER Milli Eğitim Kurumları maskeyi seri üretmeye başladı
Düzce Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli
Gümüşova’da tüm kurumlara dağıttılar
YEREL HABERLER Gümüşova’da tüm kurumlara dağıttılar
Batı Karadeniz bağlantı yolunda sıkı denetim
YEREL HABERLER Batı Karadeniz bağlantı yolunda sıkı denetim
(Görüntülü) Düzce?de, Yığılca ilçesine girişler sınırlandırıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Düzce?de, Yığılca ilçesine girişler ...
Sokak hayvanlarına düzenli mama ve su veriliyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına düzenli mama ve su veriliyor
Düzce’de korona virüs tedbirleri artırıldı Yığılca ilçesinde giriş çıkışlar sınırlandırıldı Şehrin en yoğun caddesi araç trafiğine kapandı
YEREL HABERLER Düzce’de korona virüs tedbirleri artırıldı Yığılca ...
Düzce´de, Yığılca ilçesine girişler sınırlandırıldı
YEREL HABERLER Düzce´de, Yığılca ilçesine girişler sınırlandırıldı
Zabıta ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
Tüketicinin korunması amacıyla denetimler devam ediyor
YEREL HABERLER Tüketicinin korunması amacıyla denetimler devam ...
Kaza yapan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Kaza yapan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı
Pandemi polikliniğinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Pandemi polikliniğinde incelemelerde bulundu
Sağlık çalışanları için maske üretmeye başladılar
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları için maske üretmeye başladılar
Baca yangını kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER Baca yangını kısa sürede söndürüldü
Başkan Özlü, maske üretimini inceledi
YEREL HABERLER Başkan Özlü, maske üretimini inceledi
(Görüntülü) Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Park halindeki araca çarpan alkollü ...
Kaza yapan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Kaza yapan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu ...
Doğal hayatta yaşayan hayvanlar görüntülendi
YEREL HABERLER Doğal hayatta yaşayan hayvanlar görüntülendi
Batı Karadeniz'de fırtına
YEREL HABERLER Batı Karadeniz'de fırtına
Bölge Başkanı Taşıl Berat Kandilini kutladı
YEREL HABERLER Bölge Başkanı Taşıl Berat Kandilini kutladı
Kurallara uymayan 29 işletme kapatıldı
YEREL HABERLER Kurallara uymayan 29 işletme kapatıldı
Düzce’de 12 proje TUBİTAK finallerine katılıyor
YEREL HABERLER Düzce’de 12 proje TUBİTAK finallerine katılıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X