Başkan Şahin’den, Hisarcıklıoğlu’na teşekkür

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Bölge Oda ve Borsaları Başkanları Telekonferans İstişare Toplantısında KGF Limitleri ve Banka sorunları konusundaki talebine ivedilikle cevap veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Bölge oda ve borsaları başkanları ile Telekonferansla düzenlenen istişare toplantısı sonrasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun kredi limitlerini arttırması sonrasında teşekkür mesajı yayınladı. Şahin; “Dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcımız Sayın Ayhan Zeytinoğlu ve Bölge Oda Başkanlarımızla yapmış olduğumuz telekonferans görüşmesinde gündeme getirdiğimiz KGF Limitlerinin bankalara aktarılması, bankaların limit doldu denilerek üyelerimize olumsuz cevap vermesi konusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanımız sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ivedilikle açıklama yaparak bankalara çağrıda bulunmuştur. Düzce iş dünyasının sesine kulak veren başkanımıza teşekkür ediyor, bu zor süreçte üyelerimizin tüm taleplerini dikkatle takip edeceğimizi de belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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