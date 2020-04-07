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Düzce Valiliği "Temastan kaçınalım, evde kalın"

İHA

– Düzce Valiliği, Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları sonrasında kısmi olarak yaya ve araç trafiğine kapanan caddelerin ardından vatandaşlara çağrıda bulundu. Yapılan çağrıda, "Temastan kaçınalım, evde kalalım" denildi.

Düzce Valiliği "Temastan kaçınalım, evde kalın"

– Düzce Valiliği, Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları sonrasında kısmi olarak yaya ve araç trafiğine kapanan caddelerin ardından vatandaşlara çağrıda bulundu. Yapılan çağrıda, "Temastan kaçınalım, evde kalalım" denildi.
Korona Virüs tedbirleri çerçevesinde Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın Başkanlığında değişik zamanlarda toplanan İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Toplantılarında toplum sağlığının korunması amacıyla alınması gereken önlemler hızlı bir şekilde Düzce’de hayata geçirildi. Bu kapsamda, sosyal hareketliliği azaltmak amacıyla il ve ilçe merkezlerinde yayaların daha fazla bulunduğu veya işlek olan yerlerde; lüzum görülmesi halinde günün belirli saatlerinde kolluk kuvvetleri ve belediye zabıtası marifetiyle yürüyüş, gezinti gibi amaçlı giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı. Sadece zorunlu hallerde, işi olanların maske takmak suretiyle giriş çıkış yapmasına müsaade edildiği bildirildi.
Toplum sağlığı açısında vatandaşların meydanlarda, sokak ve caddelerde; sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemekte ve yan yana yürüyen vatandaşların sosyal mesafeyi gözeterek yürümeleri konusunda telkinde bulunuluyor. Ayrıca şehir merkezinde araç trafiğinin yoğun olduğu yerler, sosyal mesafenin korunması ve sosyal hareketliliğin azaltılması için kapatıldı. Düzce Valiliği’nden yapılan çağırıda, "Unutmayalım ki virüs bütün gücünü temas ortamından almaktadır ve hiçbir virüs alınan tedbirlerden daha güçlü değildir. Temastan kaçınalım, evde kalalım, virüsün yayılmasına fırsat vermeyelim” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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