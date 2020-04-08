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Düzce Valiliği "Karantina yok, ulaşım kontrollü"

İHA

– Düzce Valiliği, Yığılca ilçesinin karantina altına alındığı haberlerine karşılık açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Yığılca'da karantina uygulaması olmadığını ulaşımın kontrollü olduğu belirtildi.

Düzce Valiliği "Karantina yok, ulaşım kontrollü"

– Düzce Valiliği, Yığılca ilçesinin karantina altına alındığı haberlerine karşılık açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Yığılca’da karantina uygulaması olmadığını ulaşımın kontrollü olduğu belirtildi.
Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı bazı kararlar sonrasında Yığılca ilçesine giriş çıkışların 15 günlüğüne kontrol altına alındığı Düzce Valiliği’nce duyuruldu. Fakat haber farklı anlaşılarak Yığılca’nın karantinaya alındığı medyada yayıldı. Konu ile ilgili olarak Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada, Yığılca’da herhangi bir karantina uygulamasının olmadığını ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı belirtildi. Yapılan açıklama şu şekilde "Bazı medya kuruluşlarında yer alan Yığılca ilçemize karantina uygulandığı haberleri ile ilgili olarak; Korona Virüs tedbirleri çerçevesinde İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu karara istinaden, İlimiz Yığılca ilçesine girişçıkışlar kontrollü olarak sağlanmaktadır. Herhangi bir karantina uygulaması söz konusu değildir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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