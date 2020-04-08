İlçe Milli Eğitim müdürleri ile telekonferans ile toplantı

– Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, ilçe milli eğitim müdürleri ile telekonferans yöntemi ile toplantı yaptı.

Korona Virüs nedeni ile eğitime 30 Nisan’a kadar ara verilmesinin ardından online eğitimler almaya başlayan öğrenciler için Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’te ilçe Milli Eğitim Müdürleri ile telekonferans toplantısı düzenledi. Telekonferansta, korona virüs salgını nedeniyle eğitim öğretime verilen arada, uzaktan eğitim konusunda bilgiler paylaşarak, okulla ilgili motivasyonu korumak amacıyla İlçelerde yapılan çalışmalar hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile görüş alış verişinde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, uzaktan eğitim sürecinde sınıf rehber öğretmenlerinde belirli aralıklarla öğrencileri ve velileri arayarak, onlara gerek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında gerekse salgın tedbirleri hakkında rehberlik faaliyetleri gerçekleştirmeleri konusunda destek beklediklerini dile getirdi.

Korona virüs salgınında hasta sayısının kontrol altına alınmasında 2 haftanın önemine değinen İl Müdürü Yiğit, bu konuda eğitim camiasına büyük görev düştüğünü, yöneticilerden ve öğretmenlerden hassasiyet beklediklerini dile getirerek, hali hazırda büyük bir özveriyle öğrencilere ve velilere destek olmaya çalışan öğretmenlere teşekkür etti.

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