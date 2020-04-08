Akçakoca'da Kızılay esnafa maske dağıttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Türk Kızılay Derneği Akçakoca temsilciliği esnafa ücretsiz maske dağıttı. Virüs nedeni ile alınan tedbirler kapsamında vatandaşların maskesiz dolaşmaması için yapılan çalışmalara Türk Kızılay Akçakoca temsilciliği de maske dağıtarak kampanyaya destek verdi.

Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın maske takmasının önemli olduğunu ifade eden Türk Kızılay Akçakoca Şubesi Başkanı Özkan Öztürk,"Korona virüs ile mücadele kapsamında gerek yurtta gerekse il genelinde çeşitli tedbirler alınmaktadır. Virüs için henüz bir ilacın bulunmaması, ölümlerin ve vakaların her geçen gün artması farklı ve sıkı tedbirleri de beraberinde getirmektedir. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağına 20 yaş altının eklenmesi ve artık maskesiz dolaşmamanın önemi dikkat çekilmesi ile birlikte bizlerde Türk Kızlay Akçakoca temsilciliği olarak esnafımıza ve vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıttık.Kızılay gönüllülerimiz her vatandaşımızın ihtiyacına koşmaktadır" ifadelerinde bulundu.

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