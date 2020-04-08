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Düzce'de işyeri denetimleri sürüyor

İHA

– Korona virüs nedeniyle Düzce Ticaret İl Müdürlüğü haksız ticari uygulamaların önüne geçmek için il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Düzce'de işyeri denetimleri sürüyor

– Korona virüs nedeniyle Düzce Ticaret İl Müdürlüğü haksız ticari uygulamaların önüne geçmek için il genelinde denetimlerini sürdürüyor.
Marketlerde, satışa sunulan sebzemeyve ve diğer gıda maddelerinin fiyat etiketleri ile alışsatış fiyatlarının kontrollerini yapan Düzce İl Ticaret Müdürlüğü, Korona virüs nedeni ile hijyen kurallarını da kontrol ediyor. Denetimlerde, esnafın hijyen kurallarına uyup uymadığını, koruyucu önlemleri alıp almadığını ve vatandaşlara da "Sosyal Mesafe" kuralına uymaları konusunda bilgiler verilip verilmediği denetlendi. Haksız fiyat artışı tespit edilen yerlerde vatandaşların, mobil uygulaması “Haksız Fiyat Artışı” üzerinden ve ALO 175 hattından başvuru yapmaları mümkün olduğunu belirten Düzce İl Ticaret Müdürlüğü, "İşyeri sahiplerinin, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşların ve çalışanların maske ile girmeleri, müşterilere tek kullanımlık poşet eldiven verilmesi ve marketlerde her 10 metrekareye 1 müşteri olacak şekilde planlama yapmaları konularında hassasiyetlerin göstermeleri önem arz etmektedir" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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