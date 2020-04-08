Vali Dağlı: Evde kal, evde hayat var

"Bu gidiş gidiş değil"

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı.

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Sosyal medya üzerinden evde kal çağrısında bulundu. Vali Dr. Dağlı mesajında: ‘Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde devletimiz tarafından alınan tüm tedbirler toplum sağlığını korumak içindir. Bu doğrultuda tüm vatandaşlarımızın evde kal çağırılarına riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Evde kal, evde hayat var’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.