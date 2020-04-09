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– Sağlık Baknalığı tarafından Düzce'ye 71 sağlık personeli atandı.

Korona virüs salgını ile mücadelede sağlık ordusunu güçlendirmek amacıyla, Düzce’ye 71 sağlık personeli atandı. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 4 Ebe, 35 Hemşire, 1 Sosyal Çalışmacı, 2 Anestezi Teknikeri, 2 Çevre Sağlık Teknikeri, 1 Diyaliz Teknikeri, 1 İş ve Uğraşı Teknikeri, 2 Laborant, 5 Röntgen Teknikeri, 10 Tıbbi Sekreter ve 8 Acil Tıp Teknikerinin atamasının gerçekleştiği bildirildi. Ataması yapılan 71 yardımcı sağlık personelinin en geç 17 Nisan 2020 tarihine kadar görevlerine başlayacakları duyuruldu.

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