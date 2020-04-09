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Vefa sağlık birimi 7/24 çalışıyor

İHA

Vefa sağlık birimi 7/24 çalışıyor

– Düzce Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Vefa Sosyal Destek gruplarının 7/24 çalışmalarını sürdürdüğünü belirtirken, bugüne kadar gelen çağrılar içerisinde 872 ilaç talebini çözüme kavuşturulduğu belirtildi.
İçişleri Bakanlığı’nca Korona virüs (Covid 19) salgını nedeniyle alınan tedbirler dahilinde Düzce’de Vali Dr. Zülkif Dağlı’nın koordinasyonunda hizmetlerine başlayan “Vefa Sosyal Destek Grubu” içerisinde, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kronik rahatsızlığı olan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için oluşturulan "Vefa Sağlık Birimi" 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. 112 acil çağrı numarası üzerinden taleplerini ileten kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ile 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların acil sağlık, ilaç ve evde sağlık talepleri "Vefa Sağlık Birimi" tarafından en kısa sürede değerlendirilerek yerine getiriliyor. Bu kapsamda, 09 Nisan 2020 tarihi itibariyle 620 sağlık ve ilaç talebi ile 252 evde sağlık talebi olmak üzere toplamda 872 çağrı alınarak çözüme kavuşturuldu. Valilikten yapılan açıklamada: ‘ Virüs, bütün gücünü temastan almaktadır. Toplum sağlığını korumak için devletimiz tarafından alınan kararlara uyalım. Mecbur kalmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Devletimiz her koşulda var gücüyle vatandaşlarımızın hizmetindedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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