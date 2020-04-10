Düzce’de haksız fiyat artışlarına sıkı denetim

– Düzce Valisi Dr. Zükif Dağlı’nın talimatlarıyla Ticaret Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü personeli il genelinde haksız fiyat artışlarına yönelik sıkı denetim yapıyorlar.

Ekipler, marketlerde, satışa sunulan sebzemeyve ve diğer gıda maddelerinin fiyat etiketleri ile alışsatış fiyatlarının kontrollerini yapıyor. Haksız fiyat artışı tespit edilen yerlerde vatandaşlarda, Haksız Fiyat Artışı mobil uygulaması üzerinden ve ALO 175 hattından başvuru yapabiliyor.

Denetim ekipleri tarafından işyeri sahiplerine; marketlerde her 10 metrekareye bir müşteri olacak şekilde planlama yapılması, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine çalışanların ve vatandaşların maske ile girmeleri, müşterilere tek kullanımlık poşet eldiven verilmesi hususlarında hatırlatmalarda bulunuldu.

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