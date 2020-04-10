Düzce'de korona virüs temas tespiti için 44 kişilik ekip kuruldu

– Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, korona virüs testi pozitif çıkan vakaların temas ettiği kişileri tespit etmek için 44 kişilik ekip oluştur.

Tüm dünyayı etkisi alan ve Türkiye’de de can kayıplarına neden olan Covid19 salgını nedeniyle, Düzce’de bir takım önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Düzce İl Sağlık Müdürlüğü pandemi ile mücadele kapsamında 44 kişilik 22 ekip oluşturdu. Ekipler korona virüs testleri pozitif çıkan vakaların temaslılarının takibi için filyasyon çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle mahalle, köy köy hatta ev ev gezen ekipler aynı zamanda karantinaltına olan ve izole edilen vatandaşların takiplerini de yapıyorlar.

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