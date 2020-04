Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı Akçakoca ilçesine giriş çıkışlar sınırlandırıldı Pazar günü bir çok dükkanın açılmaması kararı alındı

– Düzce Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Korona Virüs (COVİD19) Pandemi ile mücadele kapsamında yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre Akçakoca ilçesine giriş çıkışlar sınırlandırıldı. Pazar günleri birçok sektör dükkanının açılmaması kararı alındı.

Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve Dünya’yı etkisi altına alan Korona Virüs (COVİD19) pandemisi ile Türkiye’de etkin bir mücadele devam ediyor. Düzce Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 12 madde ve bu maddelere bağlı 8 ara karar aldı. Buna göre, Düzce’nin Aziziye Mahallesi’nde bulunan kapalı pazaryerinde ve çevresinde sürdürülen Pazar faaliyetlerinin 11 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçici süreliğine durdurulması kararı alındı. Ayrıca, Cumayeri, Gölyaka, Yığılca, Kaynaşlı ve Akçakoca’da Çuhallı’da kurulan pazaryerinin kapatılması kararı alındı.

Yemekhaneler kapatıldı, molalar arttırıldı

Alınan karar çerçevesinde tüm özel sektör, fabrikalar ve kamu kurum/kuruluşlarında bulunan yemekhanelerde yığılmalar ve toplu olarak kapalı mekanlarda bulunmanın önüne geçmek amacıyla, yemekhanelerin kapatılması yemeklerin ise kumanya şeklinde verilmesi kararlaştırıldı. Fabrikalarda vardiya aralarında verilen molaların düzenlenerek yığılmaların önlenmesine, aynı anda fazla vardiyanın mola saatlerinin çakışmasının önlenmesine, molaların sıklaştırılmasına, mola verilen alanlarda sosyal mesafe korumasına azami dikkat gösterilmesine ve bu kararları iş sağlığı uzmanı, iş yeri hekimi veya iş yeri hemşirelerince denetlenmesi kararı alındı. Ayrıca, alınan bu kararlarında İş kur koordinesinde, Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri, Bilim ve Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü ve Düzce Ticaret Müdürlüğü işbirliği ile denetlenmesi kararı alındı.

Cenaze ve defin işleri sınırlandırıldı

Düzce’de meydana gelen ölümlerde cenaze namazı ve mezarlık defin işlemlerinde sosyal mesafenin korunarak işlemlerin gerçekleştirilmesi, cenaze defin işlemlerine mümkün olduğunca az sayıda kişinin katılmasına ve cenaze defin işlemleri haricinde toplanılmamasına karar verilirken ilgili konunun muhtarlar tarafından takip edilmesi istendi.

Her saat başı temizlenecek

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararınca Düzce’de bulunan tüm bankaların ve PTT’ye ait ATM’lerin güç içerisinde her saat başı ilgili kuruluş tarafından dezenfekte edilmesine, bankaya uzak olan ATM’lerin banka tarafından atmlere el dezenfektanı konulmasına ve her gün düzenli olarak takibinin yapılması uygun bulundu.

Konut sitelerinde ki parklar kapatıldı

Ayrıca il genelinde bulunan toplu yaşam konutlarında bulunan oyun/park, spor ve benzeri sosyal alanlar ile yüzme havuzlarının kapatılmasına ve sokağa çıkma yasağı olan grupların site içinde dolaşmalarının yasaklanmasına, site yönetimi tarafından gerekli tedbirlerin alınarak takibinin yapılmasına karar verildi.

Asansörler kapatıldı

Düzce’de özel sektör, kamu kurum/kuruluşları ve meskenlerde bulunan tüm asansörlerin (yük ve hastanelerde bulunan hasta taşıma asansörleri harici) acil durumlar haricinde kullanılmamasına, acil olarak kullanılan durumlarda dezenfekte edilmesine,apartman yönetimlerince takip edilmesi kararı alındı.

Firmalara yeni saat düzenlemesi yapıldı, bir çok firma Pazar günü kapalı kalacak

Düzce Valiliği İl Umumi Hıfzıssıha Meclisinin işyerleri ile ilgili aldığı kararlarda ise: “Perakende gıda satışı yapan ve düzenlemeler dışında kalan işletmelerin, hafta içi ve hafta sonlarında 08:0022:00 saatleri arasında hizmet vermesine, Perakende olarak LPG tüpü ve su satışı yapan işletmelerin, hafta içi ve hafta sonlarında 08:0022:00 saatleri arasında hizmet vermesine, Perakende olarak, inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye, otomotiv ve otomotiv yan sanayi ürünleri satan ve son tüketiciye hizmet veren sigorta, emlak, seyahat acentesi vb. diğer işletmelerin, hafta içi ve cumartesi 08:0019:00 saatleri arasında hizmet vermesine, Pazar günü tamamen kapalı olması, Perakende olarak zirai ilaç, tohum, gübre satışı yapan işletmelerin, hafta içi ve cumartesi08:0022:00 saatleri arasında hizmet vermesine, pazar günü tamamen kapalı olması, Toptan satış ve mal dağıtımı yapan işyerleri, inşaat ve üretim yapan tesisler (gıda imalathaneleri, sanayi tesisleri, matbaalar, tarımsal üretim yapan tesisler) ile sağlık ürünleri ve medikal ürünler satan işyerlerinin, COVID19 salgını sebebiyle yapılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, çalışma saatlerinin kendileri tarafından belirlenmesine, Oto Galeriler ve Sanayi Sitelerinde esnafın bir arada bulunmamasına, sosyal mesafeye uyulmasına, Oto Galeriler ve Sanayi Sitelerinin hafta içi ve cumartesi günleri 08:0019:00 saatleri arasında hizmet vermesine, Pazar günleri ise tamamen kapatılmasına, Kuyumcular ve Döviz bürolarının sadece hafta içi pazartesi ve perşembe günleri faaliyet göstermesine, diğer günlerde ise kapalı olmasına, Umuma açık çay ocağı işletmelerinin sadece esnafa satış yapmasına, dışarıdan gelen vatandaşlara satış yapılmamasına, Bu konular ile alakalı açılış ve kapanış saatleri ile ilgili tereddüt oluşması durumunda Düzce Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk, belediye zabıta teşkilatları ve ilgili meslek kuruluşlarınca koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi kararı alındı. ''

Akçakoca’ya giriş çıkışlar kapatıldı, sahil yürüyüş parkuru kapatıldı

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarında Akçakcoa ilçesine Düzce İl Merkezine yapılacak tüm giriş çıkışların 10 Nisan 2020 Cuma günü saat: 24.00’dan itibaren ikinci bir karara kadar geçici olarak sınırlandırılması kararı alındı. İstisnai durumları olan kişilerin geçişleri yapılabilecek. Ayrıca, Akçakoca’da bulunan sahil yolunun Livadi girişinden liman içerisine kadar yürüyüş yolunun geçici süreliğine kapatılması kararları alındı. Kararlara uymayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası kesileceği de belirtildi.

