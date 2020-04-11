Akçakoca'ya giriş- çıkışlar sınırlandırıldı

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´nin Akçakoca ilçesine girişçıkışlar hafta sonu nedeniyle sınırlandırıldı. İlçede, sahil şeridi de güvenlik şeridi ile kapatıldı.<br>Düzce Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle Akçakoca ilçesine giriş-çıkışları saat 00.00´dan itibaren sınırlandırdı. Ayrıca, sahil şeridi de kapatıldı. <br>Jandarma ve polis ekipleri, D655 Karayolu´nda oluşturulan kontrol noktasında, çalışanlar ile gıda ürünleri taşıyan araçların geçişine izin verdi. Araçlarda bulunanların belgeleri ve gıda ürünlerinin faturaları kontrol edildi. Seyahat izin belgesi bulunmayanlar ile acil durumu olmayanlar geri çevrildi. İlçeye girişçıkış yapanların ateşleri de ölçüldü. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Akçakoca Tezcan SOLMAZ<br>2020-04-11 13:40:29<br>

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