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Düzce Kredi Kefalet Kooperatifi hizmeti eve götürdü 65 yaş üstü esnafın işlemleri evlerinde yapıldı

İHA

Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi çalışanları kredi talep eden ve dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü esnafların evlerine kadar giderek kredi işlemlerini tamamlıyorlar. Kooperatif çalışanları hafta sonu mefhumu gözetmeden görev yapıyorlar.

Düzce Kredi Kefalet Kooperatifi hizmeti eve götürdü 65 yaş üstü esnafın işlemleri evlerinde yapıldı

Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi çalışanları kredi talep eden ve dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü esnafların evlerine kadar giderek kredi işlemlerini tamamlıyorlar. Kooperatif çalışanları hafta sonu mefhumu gözetmeden görev yapıyorlar.
Korona virüs pandemisi nedeniyle esnafların desteklenmesi amacıyla kredi başvuruları kabul edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi çalışanları kredi çekmek isteyen ancak sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü esnafların evlerine giderek talep ettikleri kredi için evrak işlemlerini yapıyor.
5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Ertan Taşlı, “Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi olarak sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü esnaflarımızın başvuru ve işlem imzalarını personellerimiz bizzat giderek evlerinde alıyor. Esnafımıza bu zor dönemde devletimizin verdiği destekten faydalanmaları ve sağlığı için gereken çalışmayı yapıyoruz. Düzce esnaflarımızın taleplerini karşılamaya devam ediyoruz. En kısa sürede tüm talepleri tamamlayacağız. Evde kalın sağlıklı kalın” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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