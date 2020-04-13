Düzce'de Memur-Sen’den sağlık çalışanlarına yüz siperliği

– MemurSen Düzce İl Başkanı Ömer Faruk Çelebi, kendi bünyelerinde yaptıkları yüz siperliklerini Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim etti.

MemurSen Düzce Şubesi, il genelinde sağlık çalışanları için kendi bünyelerinde siperlik yaptı. Bünyesinde bir çok üyesi bulunan MemurSen il binasında yaptıkları yüz siperliklerini Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’a teslim etti. Teslim esnasında SağlıkSen Düzce İl Başkanı Cihan Özal ile birlikte yer alan MemurSen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, yüz siperliklerini yapmaya devam edeceklerini sağlık çalışanları için var güçleri ile çalışacaklarını dile getirdi. Çelebi; "İlimizde bulunan sağlık çalışanları için yüz siperlikleri yaptık. Sağlık İl Müdürümüz Dr. Yasin Yılmaz'a teslim ettik. Ayrıca, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne de bu yüz siperliklerinden teslim ettik" dedi.

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