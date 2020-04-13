Düzce'de caddeye girenlerin ateşi ölçüldü

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin en işlek caddesi olan İstanbul Caddesi´ne girenlerin ateşleri ölçülmeye başlandı. Ateşi 36,5´i geçenler caddeye alınmadı.<br>Düzce İl Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında alınan kararlara göre şehrin yaya ve araç trafiği bakımından en işlek caddesi olan İstanbul Caddesi´ne araç girişleri yasaklanırken, vatandaşların girişleri ise kontrol altında tutulmaya başlandı. Vatandaşların İstanbul Caddesi´nde kalabalık oluşturmasıyla birlikte tedbirler artırıldı. Caddeye girenlerin ateşleri ölçülmeye başlandı. Tek tek ateşleri ölçülen vatandaşlardan vücut sıcaklıkları 36,5 üzerinde olanlar caddeye alınmayarak geri döndürüldü. <br>Ateşleri 36,5 üzerine çıkan ve caddeye alınmayan vatandaşlar, "Ateşimiz 36,5 üzerinde çıktığı için caddeye alınmadık. Normal vücut sıcaklığımız 36,5 olmalıymış" dedi.<br> DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-04-13 16:16:12<br>
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