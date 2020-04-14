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(Özel) Öğrencileri için evde ödev hazırlayıp kapı kapı dağıtıyor Veliler, "Böyle bir virüs varken, çocuklarımızı unutmadı mutluyuz"

İHA

– Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Hacı Yakup Köyü Yeni Yaşam İlkokulu 2. sınıf öğretmeni Erkan Boztaş, kendi evinde hazırladığı ödevlerini evde kalan ve sadece EBA üzerinden ders gören öğrencilerinin dersleri unutmaması için öğrencilerin evlerine kadar ödevlerini hazırlayıp getiriyor.

(Özel) Öğrencileri için evde ödev hazırlayıp kapı kapı dağıtıyor Veliler, "Böyle bir virüs varken, çocuklarımızı unutmadı mutluyuz"

– Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Hacı Yakup Köyü Yeni Yaşam İlkokulu 2. sınıf öğretmeni Erkan Boztaş, kendi evinde hazırladığı ödevlerini evde kalan ve sadece EBA üzerinden ders gören öğrencilerinin dersleri unutmaması için öğrencilerin evlerine kadar ödevlerini hazırlayıp getiriyor.
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya genelinde etkinli olan Korna Virüs (COVİD19) Pandemisi sonrasında Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı okulların 30 Nisan’a kadar ara verildiğini açıklamasının ardından öğrenciler uzaktan eğitim almaya başladı. Başlayan uzaktan eğitimleri öğrenciler televizyondan EBA TV’den veya internet üzerinden almaya başladı. Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Hacı Yakup Köyü Yeni Yaşam İlkokulu öğrencileri de EBA üzerinden eğitimler alıyordu. Okulun ikinci sınıf öğretmeni Erkan Boztaş, öğrencilerinin EBA üzerinden eğitim almasının yanında derslerden geri kalmamaları için ev ödevi hazırlamaya karar verdi. Veliler ile görüşme yapan öğretmen Erkan Boztaş, okulda bulunan yazıcıyı evine getirdi ve hazırladığı ev ödevlerini çıktı aldı. Çıktığı aldığı ödevleri tek tek hazırlayan öğretmen Boztaş, ödevleri ev ev gezerek öğrencilerine ulaştırmaya başladı. Veliler öğretmenin hazırladığı ödevleri tek tek getirmesinden mutlu olduğunu belirtti.

Veli Atmaca; "Çok mutlu oldum"
Çocuklarının normal şartlarda da evlerinde eğitim gördüğünü dile getiren öğrenci Velisi Hacer Atmaca, öğretmenin kapı kapı gezerek ev ödevi dağıtmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Atmaca: "Çok mutlu olduk. Allah razı olsun Milli Eğitim Bakanımızdan, öğretmenimizden ve özellikle devletimizden Rabbim bin kez razı olsun. Dileriz ki çocuklarımız okullarına gidebilsin. Bizim çocuğumuz zaten evde eğitim gören bir çocuk. Böyle bir virüs, bu kadar kaos içinde unutulmaması ben halasıyım ama çok mutlu oldum. Çocuğumuz evde olduğu halde unutulmaması ve kapı kapı gezilmesi çok güzel bir şey. İnşallah bu virüs bir an önce biter. Bütün çocuklarımız okullarına kavuşur. Herkes sağlığına kavuşsun, hepimiz için. İşimizden olduk hepimiz evlerdeyiz. Tek dileğimiz vatanımıza milletimize güç kuvvet versin Rabbim” dedi.

Veli Acar; "Okulda öğretmenine sorabiliyor, EBA’da soramıyordu ödev iyi oldu"
Aynı okulda çocuğu eğitim gören Şahiyan Acar, çocuğunun EBA üzerinden aldığı derslerde takıldığında soru soramadığını öğretmen ile sürekli bağlantıda kaldıklarını dile getirdi. Acar, ayrıca öğretmenin ev ödevini evlerine kadar getiriyor olmasından mutlu olduklarını öğrenciler ile ilgilenmesinden dolayı öğretmen Erkan Boztaş’a teşekkürlerini iletti. Şahiyan Acar şöyle devam etti; ‘Zaten okuldan uzaktayız. Çocukların televizyondan dersleri takip etmesi daha zor oluyor. Öğretmenine takıldığı yerde sorabiliyor ama burada soramıyorsunuz. Öğretmen ile biz telefonda da görüşüyoruz. Gereken bilgileri de alıyoruz. Eve de ödevleri geliyor. Mutluyuz, öğretmen öğrencileri ile ilgileniyor sağ olsun."

Öğretmen Boztaş: Haftada en az 1 kere evlere ödev götürüyorum
Gölyaka İlçesine bağlı Hacı Yakup Köyü Yeni Yaşam İlkokulu 2. sınıf öğretmeni Erkan Boztaş İHA'ya yaptığı açıklamada ise haftada en az 1 kere öğrencilerin evlerine ev ödevi götürdüğünü, ödevin dışında boyama, kesyap, bulmaca gibi eğlenceli aktiviteleri de evlere getirdiğini belirterek; "Böyle bir durum oldu çocuklar okuldan uzakta kaldı. Velilere ben ödevleri EBA’dan ve sosyal medya üzerinden gönderiyordum. Sonuçta küçük çocuklar. 2. sınıf öğrencileri yazmaları biraz zor olunca, Veliler ile bu durumu düşündük. Nasıl bir çözüm üretebileceğimizi görüştük. Okulda bir yazıcımız vardı. Onu ben eve götürdüm. Çıktıları alıp fotokopileri hazırlayayım dedim. Size bir şekilde ulaştırayım dedim. Bütün velilerde bu durumu kabul etti. Hatta çok sevindiler. Evine ulaşabildiklerimin evine bırakıyorum. Ulaşamadığıma da bir şekilde ulaştırıyoruz. Haftada en az 1 kez öğrencilere bu şekilde ev ödevleri ulaştırıyorum. Ödevler az geldiğinde bu 2 defaya çıktığı oluyor. Sadece ödev demeyelim, çocukların boyama yapabileceği, kes yapıştır yapabilecekleri etkinlikler bulmaca tarzı eğlenceli etkinlikler hepsini hazırlamaya çalışıyoruz. Bu şekilde ulaştırabildiklerimize hafta en az bir defa olmak üzere yapıyoruz. Bu hafta ikinci sefer ödevlerini verdim mesela" diye konuştu.
Öğrenciler ise EBA’dan dersleri takip ettiğini, öğretmeninin kapı kapı getirdiği ödevleri de yaptıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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