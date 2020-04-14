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Valiliğe girişler termal kamera ile ölçülüyor

İHA

– Düzce Valiliği, Korona Virüs (COVİD19) Pandemisi ile mücadele kapsamında vatandaşların valiliğe girişlerini termal kamera ile ölçmeye başladı.

Valiliğe girişler termal kamera ile ölçülüyor

– Düzce Valiliği, Korona Virüs (COVİD19) Pandemisi ile mücadele kapsamında vatandaşların valiliğe girişlerini termal kamera ile ölçmeye başladı.
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından Dünya’da ve Türkiye’de etkili olan Korona Virüs (COVİD19) pandemisi ile ilgili olarak Düzce’de Valilik kampüsüne girişler termal kamera ile ölçülmeye başlandı. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın talimatları ile Valilik kampüsüne girişlerde virüsün yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla, ana giriş noktasına vatandaşlar ve çalışanların vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildi. Artık Valilik kampüsüne girecek herkes termal kamera ile ölçülecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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