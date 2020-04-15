Yama çalışmaları devam ediyor

– Düzce Belediyesi, şehrin dört bir yanında bozulan asfaltlara yama çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi, şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan virüsle mücadele eden ekipler bir yandan da rutin işlerini sürdürüyor. Bu kapsamda fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, Küçük Sanayi Sitesi ve Kültür Mahallesi’nde bozulan asfaltlarda yama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, gün içerisinde onlarca noktada yama çalışması yaptı.

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