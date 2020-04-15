Düzce’de infaz yasasından yararlananlar ceza evinden tahliye oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Düzce’de infaz yasasından yararlananlar ceza evinden tahliye oluyor

İHA

– Düzce'de infaz düzenlemesinden faydalanan hükümlülerin tahliyesine başlandı. Tahliye edilenler geniş güvenlik önlemi altında otobüslerle evlerine gönderildi.

Düzce’de infaz yasasından yararlananlar ceza evinden tahliye oluyor

– Düzce’de infaz düzenlemesinden faydalanan hükümlülerin tahliyesine başlandı. Tahliye edilenler geniş güvenlik önlemi altında otobüslerle evlerine gönderildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce infaz yasasının kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Düzce’nin Çilimli ilçesinde bulunan T tipi Kapalı ve Açık cezaevinde tahliyeler başladı. Sabah saatlerinde polis ve jandarma ekiplerini geniş güvenlik önlemi alarak cezaevi çevresini barikatlarla kapattı. Ceza evinde bulunun hükümlüler sağlık kontrollerinin ardından ceza evine gelen otobüslere bindirildi. Korona virüs salgını nedeniyle otobüslerin yarı kapasitesi dolacak şekilde hükümlüler belediye otobüslerine bindirilerek evlerine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce Üniversitesi 4 ton dezenfektan üretti Düzce Üniversitesi dezenfektanları 4/1 fiyatına mal etti
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi 4 ton dezenfektan üretti Düzce ...
Kümeste çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu
YEREL HABERLER Kümeste çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu
Divapan’da korona virüse karşı tedbirler üst düzeyde
YEREL HABERLER Divapan’da korona virüse karşı tedbirler üst düzeyde
Yumurta fabrikasında çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu
YEREL HABERLER Yumurta fabrikasında çıkan yangında 12 bin tavuk ...
Gece-Gündüz dezenfekte devam ediyor
YEREL HABERLER Gece-Gündüz dezenfekte devam ediyor
Bağlantı yolu D-100’ü rahatlatacak
YEREL HABERLER Bağlantı yolu D-100’ü rahatlatacak
Evde kalan yaşlıların doğum günü kutlandı
YEREL HABERLER Evde kalan yaşlıların doğum günü kutlandı
Yama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Yama çalışmaları devam ediyor
Kadınların kavgasını ayırmaya giden polisler pasta ile karşılaştı Kavga ayırmaya giden polislere kadınlar sürpriz yaptı
YEREL HABERLER Kadınların kavgasını ayırmaya giden polisler pasta ...
Okullar fabrika gibi çalışıp maske üretiyorlar
YEREL HABERLER Okullar fabrika gibi çalışıp maske üretiyorlar
(Görüntülü) Otomobil ters yönden gelen motosiklete çarptı: 2 ölü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otomobil ters yönden gelen motosiklete ...
Otomobil ters yönden gelen motosiklete çarptı: 2 ölü
YEREL HABERLER Otomobil ters yönden gelen motosiklete çarptı: 2 ölü
Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü Evden çıkması yasak olmasına rağmen motora binen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü Evden çıkması ...
Başkan Yanmaz sokakları elleri ile yıkadı
YEREL HABERLER Başkan Yanmaz sokakları elleri ile yıkadı
Akçakoca'da alışveriş yerlerinde denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Akçakoca'da alışveriş yerlerinde denetimler sürüyor
Denizlerde av yasağı başlıyor
YEREL HABERLER Denizlerde av yasağı başlıyor
Valiliğe girişler termal kamera ile ölçülüyor
YEREL HABERLER Valiliğe girişler termal kamera ile ölçülüyor
Şehit babasından kampanyaya destek
YEREL HABERLER Şehit babasından kampanyaya destek
Evde kalanlara moral ve motivasyon veriliyor
YEREL HABERLER Evde kalanlara moral ve motivasyon veriliyor
Otomobil bisikletliye çarptı
YEREL HABERLER Otomobil bisikletliye çarptı
Başkan eşinden görevlileri börek ikramı
YEREL HABERLER Başkan eşinden görevlileri börek ikramı
Entübe Cihazına bağlanan aparatı üretip Mardin’e gönderdiler
YEREL HABERLER Entübe Cihazına bağlanan aparatı üretip Mardin’e ...
Kaynaşlı’nın su sorunu kalmayacak
YEREL HABERLER Kaynaşlı’nın su sorunu kalmayacak
Düzce Belediyesi esnafa olan borcunu ödemeye başladı
YEREL HABERLER Düzce Belediyesi esnafa olan borcunu ödemeye başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X