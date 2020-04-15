Düzce’de infaz yasasından yararlananlar ceza evinden tahliye oluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce’de infaz düzenlemesinden faydalanan hükümlülerin tahliyesine başlandı. Tahliye edilenler geniş güvenlik önlemi altında otobüslerle evlerine gönderildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce infaz yasasının kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Düzce’nin Çilimli ilçesinde bulunan T tipi Kapalı ve Açık cezaevinde tahliyeler başladı. Sabah saatlerinde polis ve jandarma ekiplerini geniş güvenlik önlemi alarak cezaevi çevresini barikatlarla kapattı. Ceza evinde bulunun hükümlüler sağlık kontrollerinin ardından ceza evine gelen otobüslere bindirildi. Korona virüs salgını nedeniyle otobüslerin yarı kapasitesi dolacak şekilde hükümlüler belediye otobüslerine bindirilerek evlerine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.