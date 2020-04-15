Koronavirüsü yenen çift, alkışlarla taburcu edildi

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi´nde gördükleri tedaviyle koronavirüsü yenen Karabulut çifti, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu. <br>Düzce´de yaşayan Ercan-Neslihan Karabulut çifti, 5 gün önce yüksek ateş şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi´ne başvurdu. Koronavirüs testleri pozitif çıkan çift, hastaneye yatırıldı.<br>Tedaviyle sağlıklarına kavuşan Karabulut çifti, bugün taburcu edildi. Sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı çiftten Ercan Karbulut, "Allah´a şükür iyiyiz, sağlığımız yerinde, doktorlarımız ve bütün çalışan arkadaşlar bize yardımcı oldular. Sağlıklı bir şekilde evimize gidiyoruz. Allah razı olsun. Beş gündür tedavi görüyorduk" dedi. <br>Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Volkan Temi de "Hastalarımızı taburcu ettik bu zorlu süreçte onlar hastalığı atlattılar. Darısı diğer hastaların başına" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-04-15 18:06:10<br>
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