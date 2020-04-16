Yurt dışından gelen entübasyon aparatı 3 boyutlu yazıcıda yeniden şekillendirildi

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT), entübasyon sırasında kullanılan aparatı yeniden şekillendirerek 3 boyutlu yazıcıda üretti. Doç. Dr. Uğur Hasırcı, aparatı talep eden hastanelere ücretsiz verebileceklerini söyledi.<br>DÜBİT, Nusaybin Devlet Hastanesi´nden gelen talep üzerine entübasyon sırasında kullanılan aparatı üretmek için çalışma başlattı. Yurt dışından ithal edilen aparat, yeniden şekillendirilerek 3 boyutlu yazıcıda üretildi. 4 aparat, Nusaybin Devlet Hastanesi´ne gönderildi.<br>DÜBİT Müdürü Doç. Dr. Uğur Hasırcı, "Araştırdığım kadarıyla entübasyon cihazlarının hepsi ithal ve aparatlar sarf malzemesi kırılabiliyor. Kırıldığı zaman da bunu tekrar yurt dışından getirtmek gerekiyor. Ama içinde bulunduğumuz şartlarda bunun yurt dışından gelmesi 6 ay sürüyor. Temin etmek oldukça zor. Bu nedenle ülkemizdeki devlet hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastaneleri bu aparatın temininde güçlük yaşıyorlar. Entübasyon işlemi sırasında hastanın dilinin hareket etmesi nedeniyle hekimin ya da sağlık çalışanlarının entübasyon hortumunu boğazdan salması zorlaşıyor. Bu aparat hastanın dilinin hareket etmesini engelliyor. Hastanın ağzına sokularak entübasyon işleminin çok kısa sürede, hastaya yüksek konfor sağlanacak şekilde yapılmasını sağlıyor. Üzerinde hava hortumunun geçmesi için kanallar var" dedi.<br>Doç.Dr. Hasırcı, aparatı 3 boyutlu yazıcılarda yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:<br>"Şu anda maalesef birçok hastanede bu aparatın eksikliği yaşanıyor. Çünkü ürün ithal bir ürün olduğu için ek aparatlar dışardan geliyor. Bu kapsamda Nusaybin Devlet Hastanesi´nin bizden talebi oldu. Bize numune gönderdi. Biz de bu numuneyi 3 boyutlu tarayıcılarımızda taradık. Daha sonra hastanın konforunu artırmak ve ucunun daha ince olması için 3 boyutlu tasarım programlarında değişiklikler yaptık. Nihai halini verdikten sonra da 3 boyutlu yazıcıda bastık. Sert malzemeden daha ince ve hafif bir şekilde düzenledik. Sonrasında da fırınlama işlemini yaptık ve sağlamlığını arttırdık. Daha sonra Nusaybin Devlet Hastanesi´ne teslim ettik."<br>'TALEP EDEN HER HASTANEYE KARŞILIKSIZ GÖNDEREBİLİRİZ'<br>Hasırcı, talep eden hastanelere aparattan göndereceklerini ifade ederek, "Herhangi bir hastanemizin, sağlık çalışanlarımızın buna ihtiyacı varsa çekinmeden bize ulaşabilirler. Düzce Üniversitesi olarak hiçbir karşılık beklemeden bu aparatı hastanelerimize temin edebiliriz" diye konuştu.<br>DHA-Sağlık Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-04-16 10:49:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.