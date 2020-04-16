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Korona virüsten taburcu olan sağlık çalışanından duygulandıran mektup Çamlı, “Giydiğiniz siyah önlükler dahi beyaz kanatlarınızı gizleyememiş”

İHA

– Korona virüs testi, 12 gün önce pozitif çıkan ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne yatarak tedavi süreci başlatılan sağlık çalışanı Semra Çamlı, tedavisi tamamlanarak taburcu oldu. Taburcu olmasının ardından kendisini tedavi edenlere duygulandıran bir mektup bırakarak: "Kaçmak istedim, sizin sayenizde ayağa kalktım" dedi.

Korona virüsten taburcu olan sağlık çalışanından duygulandıran mektup Çamlı, “Giydiğiniz siyah önlükler dahi beyaz kanatlarınızı gizleyememiş”

– Korona virüs testi, 12 gün önce pozitif çıkan ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne yatarak tedavi süreci başlatılan sağlık çalışanı Semra Çamlı, tedavisi tamamlanarak taburcu oldu. Taburcu olmasının ardından kendisini tedavi edenlere duygulandıran bir mektup bırakarak: “Kaçmak istedim, sizin sayenizde ayağa kalktım” dedi.
Düzce’nin Yığılca ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanı olarak çalışan Semra Çamlı’ya 12 gün önce korona virüs bulaştı. Semptomları olunca Çamlı, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Pandemi kliniğine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı doktorlarının korona virüs tedavisini iyi kullanması sonrasında sağlık çalışanı Semra Çamlı 12 günlük mücadelesinin ardından hastalığı yenerek taburcu oldu. 12 gün sonra sağlığına kavuşarak taburcu olan Semra Çamlı, taburcu olduğu hastane çalışanlarına duygulandıran bir mektup bıraktı.

“Giydiğiniz siyah önlükler bile beyaz kanatlarınızı gizleyememiş”
Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 12 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu olarak evine giden Yığılca Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanı olarak görev alan Semra Çamlı mektubunda: “Çok değerli sağlık ordusuna; giydiğiniz siyah önlükler dahi beyaz kanatlarınızı gizleyememiş. Kendi hayatından vazgeçmiş, 24 saatini ayakta hastalarına adamış sağlık neferleri ile gurur duyuyorum. Meslektaşlarım ile gurur duyuyorum. Ne yapılsa hakkınız ödenmez. Covid19 tanısı ile 12 gündür mücadele ediyorum. Yeri geldi pes ettim, yeri geldi kaçmak istedim. Sizlerin özverisi karşısına buna hakkım yoktu. Tekrar ayağa kalktım. Kendim için, ailem için, sizler için sabırla devam etmeliydim ve bugün o mücadelenin sizlerin desteği ile kazanını ben oldum. İyi ki kahramanım oldunuz. Doktorlarımdan hemşirelerime, temizlikçilerden yemek servisçilerine, güvenlik personellerinden sekreterlerine kadar herkese minnettarım. Hakkınızı helal edin, Rabbim sizleri korusun” ifadelerini kullandı.

Başhekim’den teşekkür mesajı
Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, hastanede tedavi sürecinin ardından sağlık çalışanının bıraktığı mektubu okuduktan sonra duygulandıklarını belirterek, ‘Hastamızın virüsü yenerek sağlığına kavuşması sevinç ve mutluluk verici’ dedi. Prof. Dr. Balbay şöyle devam etti: ‘Hastanemiz pandemi servisinin doktor, hemşire ve yardımcı personeli başta olmak üzere tüm çalışanlarının salgınla mücadele sürecinde en iyi hizmeti vermek için özveriyle çalıştık. Hastamızın takibini yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Nevin İnce başta olmak üzere enfeksiyon hastalıkları ekibine teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanı kardeşimiz korona virüsü yenerek sağlığına kavuşması sevinç ve mutluluk verici. Güzel temennileri için teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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