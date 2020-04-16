Belediye’ye girişlerde ateş ölçer cihazlar devrede

– Korona virüse karşı, il genelinde temizlik seferberliği başlatan Düzce Belediyesi, hizmet binalarında da ateş ölçer ve el dezenfektanı ile önlem aldı.

Düzce Belediyesi tüm dünyayı etkisi altın alan korona virüse karşı etkin önlemler almaya devam ediyor. Hizmet birimlerinden, toplu taşıma araçlarına ve duraklara kadar bir çok noktada dezenfekte çalışması yapan Düzce Belediyesi, hizmet binalarında da ateş ölçer ve el dezenfektanı ile önlem aldı. Bu kapsamda hizmet binasına gelen vatandaşların ve personelin önce elektronik ateş ölçerle vücut sıcaklığı kontrol ediliyor, ardından da el dezenfektanı ile hijyeni sağlanıyor. Vücut Sıcaklığının ölçümünde, normal değerin üzerinde bir durum var ise vatandaşlar en yakın sağlık kuruluşlarına başvurmaları konusunda uyarılıyor.

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