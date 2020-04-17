Düzce Üniversitesi, yeni tip virüse yeni tip maske

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Düzce Üniversitesi, yeni tip virüse yeni tip maske

İHA

– Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid19) ile mücadele eden Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi için Teknopark'ın desteği ile üretime geçen öğrenciler, yaptıkları ile büyük bir sorumluluk örneği gösterdiler.

Düzce Üniversitesi, yeni tip virüse yeni tip maske

– Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid19) ile mücadele eden Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi için Teknopark'ın desteği ile üretime geçen öğrenciler, yaptıkları ile büyük bir sorumluluk örneği gösterdiler.
Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nde eğitim gören Uğur Durmuş, Burak Karaman ve Emrah Kilis, Düzce Teknopark’ın altyapı desteği ile 3 boyutlu yazıcılarda üretmiş oldukları bin adet yüz siperliğini, fedakarca çalışan sağlık personelinin kullanımına sunulmak üzere Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay'a teslim etti. Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilere göstermiş oldukları bu duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, herkesin bu mücadeleye destek olması halinde en kısa zamanda Covid19 salgının son bulacağını söyledi. Bu zor günlerin biteceğini de sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yetkililerin uyarılarına herkesin dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Üretilen ürünler hakkında açıklamalarda bulunan Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ise, öğrencilerin akademik hayatta elde ettikleri bilgi birikimiyle sağlık çalışanlarımızın güvenliğini artırmaya yönelik ekipmanlar geliştirerek çok önemli bir iş gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ayrıca Balbay, öğrencilerin yaptığı çalışma ile ambu cihazlarında kullanılmak üzere tasarlanan aparat sayesinde virüslü hastaya entübe işlemi yapılırken, ambu cihazından geri dönen virüslü havanın bir saklama haznesinde toplanacağını ve virüs içeren havanın ortama yayılmasının önleneceğini söyledi. Tasarımı ve prototip üretimi gerçekleştirilen aparatlar sayesinde, hasta ve hekimler arasındaki hava dolaşımının da kesileceğini açıklayan Prof. Dr. Balbay, önlenen hava dolaşımı sayesinde sağlık personellerine Covid19 bulaşma riskinin de minimum seviyeye indirileceğini dile getirdi. Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Düzce Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özkan Şahin ise, Teknopark olarak bu mücadeleye ellerinden gelen desteği sürdüreceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce Zabıtası denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Düzce Zabıtası denetimlerini sürdürüyor
Başkan Ercan kapı kapı gezerek belde halkına patates soğan dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Ercan kapı kapı gezerek belde halkına patates ...
Etiketler tek tek kontrol edildi
YEREL HABERLER Etiketler tek tek kontrol edildi
(Özel) Günde 7 bin koli yumurta üretiliyor Yumurta üreticisi Kılıç: "Panik yapmaya gerek yok" "Türkiye'de yeterince yumurta üretiliyor"
YEREL HABERLER (Özel) Günde 7 bin koli yumurta üretiliyor Yumurta ...
Düzce'de belediye otobüsüne maskesiz binenlere maske veriyor
YEREL HABERLER Düzce'de belediye otobüsüne maskesiz binenlere maske ...
Belediye’ye girişlerde ateş ölçer cihazlar devrede
YEREL HABERLER Belediye’ye girişlerde ateş ölçer cihazlar devrede
Vali Dağlı, Vefa Sosyal Destek Grubunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Dağlı, Vefa Sosyal Destek Grubunu ziyaret etti
Başkan Özlü’nün talimatı 65 yaş üstü herkes tek tek aranıyor
YEREL HABERLER Başkan Özlü’nün talimatı 65 yaş üstü herkes tek tek ...
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nden Türkiye’de bir ilk
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi Hastanesi’nden Türkiye’de bir ilk
Düzce´de, Ramazan ayında davul çalınmayacak
YEREL HABERLER Düzce´de, Ramazan ayında davul çalınmayacak
Korona virüsten taburcu olan sağlık çalışanından duygulandıran mektup Çamlı, “Giydiğiniz siyah önlükler dahi beyaz kanatlarınızı gizleyememiş”
YEREL HABERLER Korona virüsten taburcu olan sağlık çalışanından ...
(Görüntülü) Yurt dışından gelen entübasyon aparatı 3 boyutlu yazıcıda yeniden şekillendirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yurt dışından gelen entübasyon aparatı 3 ...
Yurt dışından gelen entübasyon aparatı 3 boyutlu yazıcıda yeniden şekillendirildi
YEREL HABERLER Yurt dışından gelen entübasyon aparatı 3 boyutlu ...
Entübe hastalarını rahatlatacak ürün Düzce Üniversitesinde hayata geçirildi Korona virüs bulaşmasına karşın sağlık çalışanları daha güvende olacak
YEREL HABERLER Entübe hastalarını rahatlatacak ürün Düzce ...
(Görüntülü) Koronavirüs tedavisi gören çift alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs tedavisi gören çift ...
Düzce Üniversitesi video konferans ve birlikte çalışma sistemi geliştirdi
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi video konferans ve birlikte ...
Düzce Valiliği’nden halka teşekkür
YEREL HABERLER Düzce Valiliği’nden halka teşekkür
Koronavirüsü yenen çift, alkışlarla taburcu edildi
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen çift, alkışlarla taburcu edildi
Karı koca çift korona virüsü yendiler, alkışlarla taburcu oldular Korona virüsü yenen Karabulut: ''Sağlığımız yerinde''
YEREL HABERLER Karı koca çift korona virüsü yendiler, alkışlarla ...
Denizlerde av yasağı başladı Denizlerde 4 ay sadece kıyı balıkçılığı yapılacak
YEREL HABERLER Denizlerde av yasağı başladı Denizlerde 4 ay sadece ...
Sokağa çıkma yasağında yaşananları kostüm giyerek anlattılar Dışarıya çıkanları çığlık maskeli kefen giyen 3 sporcu uyardı İnsanların şaşkın bakışları arasında ellerine aldıkları tırpan, kola ve çilolata ile uyardılar
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağında yaşananları kostüm giyerek ...
(Görüntülü) Kümeste çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kümeste çıkan yangında 12 bin tavuk telef ...
Korona virüsten Düzce’de ikinci ölüm
YEREL HABERLER Korona virüsten Düzce’de ikinci ölüm
Milli sporculardan Azrail kostümüyle 'evde kal' mesajı
YEREL HABERLER Milli sporculardan Azrail kostümüyle 'evde kal' ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X