Başkan Ercan kapı kapı gezerek belde halkına patates soğan dağıttı

– Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan öncülüğünde, beldedeki tüm hanelere temel gıda ihtiyaçları olan patates ve soğan dağıtıldı. Meclis üyeleri ile beraber kapı kapı dolaşarak dağıtım gerçekleştiren Başkan Ercan, “Gün birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür” diyerek belde halkına yardımları ulaştırdı.

Korona Virüs pandemisi nedeniyle bir yandan tedbirler alınmaya devam ederken diğer yandan ise vatandaşlar arasında yardım zincirine hızla yeni halkalar eklenmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Boğaziçi Belediye Başkanı İbrahim Ercan, belde sakinlerine bu süreçte destek olabilmek adına yardım elinin uzattı. Başkan Ercan öncülüğünde, meclis üyeleri ve belediye personelleri ile birlikte belde sakinlerinin evleri kapı kapı gezilerek patates ve soğan dağıtımı gerçekleştirildi. Başkan Ercan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın bu süreçteki önemine vurgu yaparak şu ifadelerde bulundu: “Korona Virüs (Covid 19) küresel salgın hastalığı nedeniyle yaşanan bu zor günlerde gün birlik, beraberlik ve yardımlaşma günüdür. Zor süreçte işini kaybeden, ücretsiz izne çıkan ve ticaret yapanların da büyük ölçüde işlerinin düştüğü dönemde Belediye İmkanları dahilinde temin edilen her evin temel gıda ihtiyacı olan patates ve soğanlar altı mahallemizde hane gözetilmeksizin Meclis Üyelerimiz ve belediye personelimizle kapı kapı dolaşılarak tüm vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır.Korona Virüs tedbirleri kapsamında Devletimizce alınan tüm kararlara sorumluluk duyarak lütfen uyalım.”

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