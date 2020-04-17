Düzce Zabıtası denetimlerini sürdürüyor

– Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliklerine gönderdiği genelge kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerine denetim gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde, korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken mekanların büyük bir bölümünün yasağa uyduğu görülürken, Düzce’nin bir mahallesinde bulunan derneğin faaliyetini sürdürdüğü belirlendi. Bunun üzerine derneğe giden ekipler, içerideki vatandaşları dışarı çıkartarak, gerekli müeyyideleri uyguladı. Zabıta ekipleri, dışarıda bulunan vatandaşlara sürecin çok hassas olduğunu ve kurallara uyulması gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu. Ekipler, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs den dolayı vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için bizlere bildirilen tüm denetimleri eksiksiz yerine getiriyoruz. Düzce Belediyesi olarak bu denetimlere ara vermeden devam edeceğiz. Yapılan denetimlerde kurallara uyan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da gördükleri tüm olumsuzlukları ‘153 Beyaz Masa’ hattını arayarak bildirmelerini rica ediyoruz” dediler.

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