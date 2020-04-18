(Özel) Anaokulu öğrencileri evde kaldı, oyunu büyükleri ile oynadı Yığılca Anaokulu öğrencilerinden, ‘Evdeyiz, Eğitimdeyiz’

– Yığılca Anaokulu öğrencileri İçişleri Bakanlığı’nın 20 yaş altı kuralına uyarak evde kaldı. Eğitimlerini ise evde büyükleri ile yapmaya başladı. Eller topta oyununu büyüklerle oynayan çocuklar evde kalarak eğlenceli vakit geçirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 20 yaş altı kişilerin evde kalacağını açıklaması ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın 30 Nisan’a kadar eğitime ara verildi. Bu durumun sonrasında evlerde kalan çocuklar, büyükleri ile oyun oynamaya başladı. Yığılca Anaokulu 3 yaş sınıfı öğrencileri evde kalıp dışarı çıkmayınca, öğretmenleri Burcu Alpler tarafından velilere oyunlar verildi. Uçan balonlar sınıf öğrencileri ile birlikte bir araya gelene büyükler, eller topta oyunu ile eğlenceli vakit geçirdi. Öğrencilerin 'Evlerdeyiz, Eğitimdeyiz' etkinliği ise dikkat çekerken, bu anlar ise evde bulunan diğer kişiler tarafından çekilerek sosyal medyaya yüklendi.

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