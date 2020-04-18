Evinde kalınca terasta bisiklet kullandı 

<br>Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmanın yasak olması nedeniyle kontrol amaçlı havadan drone ile denetim yapan polis ekipleri, bir kişinin, evinin terasında bisiklet kullandığını görüntüledi.<br>Düzce İl Emniyet Müdürlüğü koronavirüs tedbirleri kapsamında drone ile havadan kontrolde bulundu. Düzce´yi havadan gözetleyen polis, kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. Bu sırada, Uzunmustafa Mahallesi´nde bir apartmanın terasında bisiklet kullananbir kişi kişi görüntülendi. Geniş olan terasta bisiklet kullanan kişinin `evde kal´ çağrılarına uyduğu gözlenirken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ<br>2020-04-18 16:57:06<br>
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