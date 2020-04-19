Kaynaşlı’da peyzaj çalışmaları devam ediyor

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– Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde D100 üzerinde refüj düzenleme çalışmaları yapan Kaynaşlı Belediyesi, güzergah üzerinden geçen araç sürücülerinin görebileceği büyüklükte ilçe girişine Kaynaşlı tabelası yerleştirdi.

Türkiye’nin en önemli uluslar arası geçiş noktalarından birisi olan Bolu Dağı’nın eteklerinde yer alan Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde, ilçe belediyesi D100 Karayolu üzerinde refüj düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin girişinde bulunan Kaynaşlı Kavşağı’nda düzenleme çalışmalarını bitiren ekipler, güzergah üzerinden geçen araç sürücülerinin görebileceği büyüklükte Kaynaşlı tabelası yerleştirdi. Kavşağın her iki tarafına da ışıklı yapılan tabela dikkat çekerken, ilçede D100 karayolu üzerinde peyzaj çalışmaları devam ederek yaz aylarında bitirilecek.

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