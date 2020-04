Sütçüden sağlıkçılara sütle teşekkür

Over kanseri ameliyatı oldum! Korona riskim yüksek mi?

– Korona virüs salgını ile gece gündüz mücadele eden sağlıkçılara Düzceli süt üreticileri, her Pazar günü hastaneye getirdiği sütlerle teşekkür ediyorlar. Korona virüs salgınının başladığı günden bu yana sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla evlerinde besledikleri sütleri Atatürk Devlet Hastanesi’ne getiren vatandaş, “Sağlıkçılara ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Düzce merkeze bağlı Gölormanı köyünde oturan Mensur Kılıç hem kendisine ait büyükbaş hayvanlardan elde ettiği sütleri hem de köylülerden topladığı sütleri korona virüs salgınına karşı gece gündüz kendi hayatlarından feragat ederek mücadele eden sağlık çalışanlarına getiriyor. Her hafta Pazar günü 50 litre süt, Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne bırakılıyor. Sağlık çalışanları da devlet hastanesi kantinine bırakılan sütleri yaptıkları listeye göre sırayla alarak evlerine götürüyorlar.

Sütleri acil servise bırakan Sadullah Kılıç, “Bu salgınla mücadelede en ön saflarda çalışan sağlık çalışanlarına bizim de bir yardımımız olsun, çorbada tuzumuz bulunsun diye süt getirmeye karar verdik. Benim abimin hayvanları var. Abim hayvanlara bakıyor, o hazırlıyor ben de sadece getiriyorum. Doktorlara, sağlık çalışanlarına bir faydamız olsun diye elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Salgın başladığından bu yana her Pazar günü saat 10.00’da getiriyorum. Bırakıp gidiyorum” diye konuştu.

Özellikle Atatürk Devlet Hastanesi pandemi servisi çalışanları da Sadullah Kılıç’ın bıraktıkları sütleri alarak, sırası gelenlere dağıtıyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.