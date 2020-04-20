Yabani arıların saldırdığı kadın hastanelik oldu

'Ablam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce'nin Beyköy Beldesi’nde yabani arıların saldırdığı genç kadın hastanelik oldu.

Olay sabah saatlerinde Beyköy Beldesi Dağdibi köyünde meydana geldi. Dağdibi Köyü Kuyudüzü Mahallesi’nde evinin bahçesinde otları temizleyen S. T. (35) yanlışlıkla yabani arıların yuvasına dokununca arılar genç kadına saldırdılar. Çeşitli yerlerinden arıların soktuğu kadının vücudunda alerjik reaksiyon gelişince bir anda baygınlık geçirdi. Etrafta bulunanların haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını alarak Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdılar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.